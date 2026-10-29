Climatólogo descarta riesgo en ciudades de Magallanes ante alarma por supuesto río atmosférico

Una serie de publicaciones difundidas en plataformas digitales sobre la supuesta llegada de un río atmosférico generó inquietud entre los residentes de la Región de Magallanes. La preocupación comunitaria se intensificó tras la cobertura de los sistemas frontales que causaron anegamientos, cortes de rutas y daños en la zona centro y sur del país.

Frente al escenario de incertidumbre, el climatólogo del Instituto de la Patagonia, Nicolás Butorovic, llamó a la calma y explicó el comportamiento real de estos eventos meteorológicos en el extremo sur, descartando un peligro de catástrofe para los centros urbanos.

El especialista precisó que la extensa geografía regional provoca que la mayor fuerza de estos frentes descargue en sectores cordilleranos o costeros sin asentamientos humanos. “La extensión de la región hace que estos frentes lleguen a sectores que no se encuentran poblados, disipando cualquier peligro en las ciudades”, remarcó el experto al desestimar que las alarmas coincidan con la realidad local.

Pronóstico de temperaturas

Junto con descartar emergencias climáticas similares a las registradas en otras zonas de Chile, el profesional adelantó el comportamiento térmico previsto para los próximos días en la zona.

Butorovic anticipó que se registrarán condiciones templadas por encima de los parámetros habituales. “Tendremos temperaturas inusualmente altas para esta época en la zona austral”, puntualizó, instando a la población a mantener la tranquilidad y recurrir a canales oficiales de información.