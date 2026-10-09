Club de Leones dona 30 frazadas al Servicio de Urgencias del Hospital Clínico de Magallanes

En respuesta a la alta demanda asistencial que registra el Servicio de Urgencias del Hospital Clínico de Magallanes, el Club de Leones concretó la donación de 30 frazadas para reforzar el confort y abrigo de los pacientes que se atienden diariamente en las dependencias de Punta Arenas.

La iniciativa solidaria surgió tras la alerta emitida por una funcionaria del propio recinto asistencial ante el déficit transitorio de estos insumos. La rápida articulación fue financiada con recursos propios de la institución leonística y el valioso respaldo de establecimientos del comercio local, entre los que destacó la aportación de la tradicional tienda Cosme Nocera.

Alianza permanente con la salud regional

Durante la jornada de recepción, Verónica Zapata, presidenta del Club de Leones para el período 2026-2027, destacó la vocación de servicio de la entidad para dar respuesta ágil a las contingencias sociales: “Nos movilizamos con rapidez porque sabemos lo crucial que es entregar un entorno digno y abrigado a quienes están pasando por un momento complejo de salud”, expresó.

Por su parte, el director (s) del Hospital Clínico de Magallanes, Luis Leiva Cofré, agradeció el gesto de la organización comunitaria, enfatizando que no se trata de un hito aislado, sino del continuo trabajo colaborativo entre la institución leonística y la red de salud pública regional en directo beneficio de los usuarios magallánicos.