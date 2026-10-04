Club de Leones Mujer Austral da inicio a la 10ª campaña “Únete al Rosa” con concurrida Zumbatón en Punta Arenas

Con la asistencia de más de 60 personas, el Club de Leones Mujer Austral dio el puntapié inicial a la décima versión de la campaña “Únete al Rosa”, iniciativa destinada a promover la prevención y detección precoz del cáncer de mama en la capital de la Región de Magallanes. La jornada contó con la animación de Mayra Ibáñez y debió trasladar su locación al gimnasio del Liceo Politécnico debido a las inclemencias del tiempo registradas en Punta Arenas.

Durante el encuentro, la presidenta de la agrupación, Jarlin Alvarado, recordó el impacto de esta patología en la zona: “En la región se diagnostican anualmente al menos 80 casos. Sabemos que el cáncer de mama es la principal causa de muerte en mujeres en nuestro país, por lo que es clave llevar este mensaje de autocuidado a la comunidad”, expresó, resaltando el trabajo constante que realizan mediante ferias y charlas en colegios e instituciones.

Nutrida agenda para el Mes Rosa

Alvarado detalló el calendario de actividades programadas para octubre. Las iniciativas continuarán el 10 de octubre con una corrida en la Costanera junto a Corredoras Australes —evento en simultáneo con la ciudad de Arica—; el 11 de octubre con la séptima versión del desfile “Camino de Rosas” en el Casino Dreams; y el 13 de octubre con un conversatorio junto a especialistas en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro, complementado con el despliegue del mamógrafo móvil en el territorio.

Asistentes a la Zumbatón, como Nelsa Moirot, valoraron la instancia de autocuidado e integración a través de la actividad física, marcando un motivador arranque para la conmemoración del Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama en Magallanes.