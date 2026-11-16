Comienza en Punta Arenas el Encuentro de Movilización del Conocimiento Austral con foco en ciencia y comunidades

Este lunes 16 de noviembre comienza en Punta Arenas el Encuentro de Movilización del Conocimiento Austral, iniciativa organizada por Nodo Ciencia Austral que reunirá a investigadores, instituciones y representantes de las regiones de Magallanes y Aysén para vincular el trabajo científico con las necesidades de los territorios australes.

La programación se desarrollará durante este lunes 16 y martes 17 de noviembre en dependencias de la Universidad de Magallanes (UMAG), mientras que el miércoles 18 y jueves 19 continuará en el Museo Regional de Aysén, en Coyhaique.

El encuentro forma parte de la labor impulsada por Nodo Ciencia Austral, red que agrupa a 13 instituciones de ambas regiones con financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), orientada a fortalecer la investigación, la innovación y la transferencia tecnológica hacia organizaciones sociales y sectores productivos.

Programación en Punta Arenas

Durante las dos jornadas en la capital magallánica se presentarán experiencias de monitoreo ambiental participativo en áreas marinas protegidas de Magallanes, modelo que integra a habitantes locales en la observación y seguimiento de los ecosistemas.

Asimismo, el programa contempla talleres sobre ciencia ciudadana y registro de aves, además de paneles con investigadores y especialistas dedicados a nuevas estrategias de comunicación científica.