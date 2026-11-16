Magallanes destaca en nuevo mapa de inversión turística nacional con alza de proyectos fuera de Santiago

La Región de Magallanes figura entre los principales polos de dinamismo en el nuevo escenario de inversión turística en Chile, de acuerdo con el catastro correspondiente al primer semestre de 2026 elaborado por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC).

El informe identifica una cartera nacional de US$ 417,1 millones en proyectos privados —en ejecución y en etapa de estudio—, de los cuales US$ 276,1 millones (66%) corresponden a iniciativas hoteleras.

Uno de los principales cambios detectados por el estudio es el desplazamiento de la inversión hacia fuera de la capital. Los proyectos localizados en regiones distintas a la Metropolitana alcanzaron los US$ 210,1 millones, equivalentes al 50% del total nacional, cifra que representa un incremento de 63,2% respecto de diciembre de 2025 y más que triplica el monto registrado en junio del año pasado.

Aunque el reporte no desglosa los montos comprometidos exclusivamente para Magallanes, sí identifica expresamente a la región entre los territorios que impulsan el crecimiento de la cartera mediante nuevas iniciativas hoteleras y de infraestructura turística, captando las regiones el 85% de la nueva inversión incorporada durante los últimos doce meses.

Reducción de participación en Santiago

En contraste con el avance regional, la Región Metropolitana redujo su peso dentro del catastro. Mientras en junio de 2025 concentraba el 70% del monto total, un año después su participación descendió al 35%, equivalente a US$ 147 millones, con una baja anual de 48,4% y un retroceso de 15,7% frente a diciembre de 2025.

Según explica el documento de la CNC, esta variación responde principalmente a la salida de proyectos por US$ 163 millones durante los últimos doce meses: el 80% de ese monto corresponde a obras ya ejecutadas e inauguradas, mientras que el 20% restante representa iniciativas que finalmente no se concretaron.

A nivel agregado, el estudio advierte que el monto total catastrado en el país permanece por debajo de los niveles previos a la pandemia y que cerca de una cuarta parte de la cartera continúa en fase de estudio.