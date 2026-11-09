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Conaf restringe accesos a senderos de Torres del Paine por intensas ráfagas de viento

La medida preventiva abarca circuitos emblemáticos como Base Torres y Playa Grey para resguardar a turistas y trabajadores tras la alerta meteorológica emitida por Senapred.

Periodista Web
Periodista Web

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) activó medidas preventivas de seguridad en diversos sectores del Parque Nacional Torres del Paine, aplicando restricciones temporales y eventuales cierres de accesos ante el fuerte incremento de las ráfagas de viento en la Provincia de Última Esperanza.

La determinación se tomó para resguardar la integridad de los visitantes, guías y trabajadores turísticos, considerando los reportes de la Alerta Temprana Preventiva vigente por viento a cargo del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), sumado a las evaluaciones visuales y técnicas efectuadas por el personal en terreno.

Los puntos sujetos a evaluación y limitación de tránsito corresponden a los senderos Mirador Base Torres, Salto Grande, Mirador Cuernos, Mirador Cóndor, Ferrier y el sector de Playa Grey.

El cuerpo de guardaparques y la administración del área silvestre protegida mantienen un monitoreo continuo de las condiciones climáticas en las distintas rutas para definir la continuidad, levantamiento o ajuste de estas limitaciones.

Desde el organismo forestal instaron a los usuarios a respetar estrictamente las indicaciones del personal, evitar exponerse en zonas despejadas de alta montaña y consultar el estado de las sendas mediante los canales oficiales institucionales antes de iniciar cualquier trayecto.

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