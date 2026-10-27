Concejo Municipal aprueba nuevas tarifas de estacionamiento en el centro de Punta Arenas para 2027

Por la vía de un acuerdo unánime, el Concejo Municipal de Punta Arenas ratificó la actualización tarifaria del sistema de estacionamientos controlados y concesionados en el radio céntrico de la comuna, enmarcada en las disposiciones de la respectiva ordenanza comunal. La resolución definió la estructura de cobros que entrará en vigencia durante el año 2027: una tarifa fija de $30 por minuto durante las dos primeras horas en sectores de alta y baja demanda, subiendo a $45 por minuto a partir de la tercera hora en aquellas arterias catalogadas como de alta afluencia.

Al abordar la decisión del cuerpo colegiado, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, argumentó que el esquema responde a la necesidad de dinamizar el espacio público frente al sostenido crecimiento del parque vehicular: “Aquí lo que se buscó finalmente es que el centro esté ordenado y que estos espacios reducidos puedan ser ocupados de forma más eficiente y más eficaz por todos los vecinos”, sostuvo la autoridad.

Frente a las quejas ciudadanas sobre la operatividad del servicio, Radonich remarcó que “tenemos un contrato que debe ser cumplido” e instó a formular los reclamos a través de los canales municipales oficiales para permitir inspecciones en terreno: “Cuando van a la radio, por ejemplo, pueden pasar tres días y ya no tenemos el hilo para clarificar qué fue lo que pasó en ese momento”, advirtió.

Aclaración de la empresa concesionaria

Por su parte, el gerente de la firma concesionaria Perera Limitada, Santiago Perera, puntualizó que la reajustabilidad tarifaria no responde a una propuesta de la compañía: “Nosotros como empresa no participamos en definir el monto ni para zona baja ni alta; correspondía a una atribución del municipio y del concejo”, precisó.

En relación con la presencia de tarjeteros, el ejecutivo garantizó que la dotación en calle supera las exigencias contractuales: “El contrato nos exige un mínimo de 55 personas; sin embargo, la empresa mantiene normalmente entre 65 y 70 personas”. Asimismo, recordó que los usuarios pueden cancelar a cualquier operador del cuadrante o utilizar el sistema de escaneo mediante código QR.

Respecto de las sanciones cursadas con anterioridad, Perera aclaró que correspondieron a dos hechos aislados de “operadores cobrando fuera del sistema”, las cuales fueron apeladas administrativamente sin registrarse reiteraciones. Para consultas y trámites, la empresa atiende en calle Roca 877, vía WhatsApp (+56 9 4033 7174) y en el correo electrónico contacto@ssgrupo.info.