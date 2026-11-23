El Gobierno de Tierra del Fuego prepara una ampliación de su demanda ante la Corte Suprema de Justicia de Argentina para impugnar la prórroga de la intervención del Puerto de Ushuaia, además de nuevas actuaciones administrativas orientadas a frenar la continuidad de la medida dispuesta por las autoridades nacionales.

La secretaria de Coordinación Legal, Mariángeles Arroyo, informó que los equipos jurídicos del Ejecutivo y de la Dirección Provincial de Puertos trabajan en los argumentos para incorporar la Resolución 69/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), documento que la administración local considera un nuevo antecedente dentro del conflicto institucional.

El principal reparo apunta al programa de obras utilizado por Nación para justificar la extensión de la intervención. Según el análisis de la Provincia, de nueve tareas presentadas como trabajos en ejecución, solo una estaba efectivamente en marcha desde septiembre, mientras que las restantes proyectan plazos entre diciembre de 2026 y diciembre de 2028.

Arroyo sostuvo que buena parte de esas intervenciones ya figuraba en la planificación fueguina y planteó que se trata de faenas de corta duración, insuficientes, a su juicio, para hablar de una modernización integral de la terminal marítima.

Disputa financiera y temor por competencia con Punta Arenas

La controversia también abarca aspectos laborales y financieros. Desde Tierra del Fuego cuestionan que trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos quedaran apartados de la administración nacional, pese a que sus remuneraciones continúan siendo financiadas por el Estado provincial. A esto se suman pedidos de información sobre los ingresos recaudados y el destino de esos recursos que, según la autoridad, aún no reciben respuesta.

Para el Ejecutivo local, la solución definitiva del conflicto pasa por restituir la conducción del recinto a la administración fueguina. Asimismo, las autoridades advirtieron que la prolongación de la disputa y la falta de mejoras concretas podrían restar competitividad al Puerto de Ushuaia frente a terminales vecinas como Punta Arenas, especialmente en el mercado de cruceros y en los servicios vinculados a la Antártica.