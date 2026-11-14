Contraloría declara en estado crítico el vertedero de Punta Arenas y da 60 días hábiles para presentar plan de acción

La Contraloría General de la República incorporó a Punta Arenas en el listado nacional de sitios en estado crítico por el manejo de residuos sólidos domiciliarios, advirtiendo que el actual vertedero comunal opera con su vida útil agotada.

El informe fiscalizador —que evaluó a 345 municipalidades entre 2022 y 2025— otorgó un plazo de 60 días hábiles a las autoridades sanitarias y ambientales para presentar planes de acción concretos frente a esta contingencia.

Desde la Municipalidad de Punta Arenas confirmaron la gravedad del diagnóstico y apuntaron al estancamiento que ha sufrido la iniciativa para construir un nuevo relleno sanitario a nivel regional.

El encargado de la Unidad de Medioambiente, Aseo y Ornato del municipio, Cristian Muñoz, sostuvo que la situación ha sido advertida reiteradamente durante los últimos años. “Hemos estado insistiendo constantemente sobre el proyecto de relleno sanitario que estaba en manos del Gobierno Regional, que a esta altura ya debería haber estado en operación”, indicó.

Impacto provincial y plazo de contingencia

La situación tiene alcance provincial, debido a que el vertedero de Punta Arenas recibe también los desechos domiciliarios provenientes de las comunas de San Gregorio, Laguna Blanca y Río Verde.

Frente a este escenario de colapso operativo, la administración municipal fijó un período crítico de 30 meses mientras gestiona el traspaso administrativo de la iniciativa para agilizar su diseño y financiamiento.

“La vida útil del vertedero ya se encuentra terminada”, enfatizó Muñoz, advirtiendo que la solución definitiva exige celeridad administrativa para habilitar un relleno sanitario que cumpla con los estándares ambientales vigentes.