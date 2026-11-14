Municipio de Punta Arenas y Servicio de Salud Magallanes evalúan habilitar una base del SAMU en el sector sur

La Municipalidad de Punta Arenas y el Servicio de Salud Magallanes iniciaron gestiones técnicas para evaluar la instalación de una base del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) en el sector sur de la capital regional, buscando acortar los tiempos de respuesta prehospitalaria en los barrios más alejados del Hospital Clínico.

La iniciativa surgió tras una solicitud transversal planteada por los concejales y la presidenta de la Comisión de Salud en el último Concejo Municipal, y fue analizada en una reunión encabezada por el alcalde Claudio Radonich, el director del Servicio de Salud Magallanes, Ricardo Contreras, y el director del Área de Salud de la Corporación Municipal (Cormupa), Víctor Fuentes.

Durante el encuentro, el jefe comunal advirtió que la expansión urbana hacia el extremo sur dificulta y alarga los desplazamientos de las ambulancias desde su base actual, situada en el sector norte junto al recinto hospitalario. Para destrabar una solución en el corto plazo, Radonich ofreció facilitar dependencias municipales de forma transitoria, mencionando como alternativa el Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) Dr. Juan Damianovic u otro centro asistencial de la zona.

“Tenemos toda la disposición para colaborar, pero es importante que esta base sea gestionada íntegramente por el SAMU, como corresponde dentro del sistema integrado de atención de emergencias. No se trata de que la Municipalidad o la Corporación Municipal asuman esa función, sino de que el Servicio de Salud pueda evaluar la posibilidad de disponer de una ambulancia coordinada con el SAMU y de un espacio donde pueda permanecer cuando no esté atendiendo una emergencia”, precisó el alcalde.

Evaluación de despliegue territorial

Desde el Servicio de Salud Magallanes, su director, Ricardo Contreras, coincidió en la necesidad de optimizar la distribución de los móviles de urgencia en la red asistencial. “Estamos poniendo especial atención en el sector sur, donde buscamos organizar algunos recursos, particularmente del SAMU, para lograr una mejor oportunidad de atención y un despliegue apropiado de los medios disponibles en toda la ciudad”, indicó.

Por su parte, el director del Área de Salud de la Cormupa, Víctor Fuentes, valoró el acercamiento institucional y confirmó que los equipos técnicos sostendrán una próxima sesión de trabajo para cruzar antecedentes operativos y determinar la viabilidad de la propuesta.

Al término de la cita, Radonich comprometió mantener informados al Concejo Municipal y a la Comisión de Salud sobre los avances de las tratativas, subrayando que la meta es asegurar una cobertura de urgencia equitativa para los vecinos de toda la comuna.