La Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) inició el proceso de postulación al concurso del Fondo de Fomento y Desarrollo de las Regiones (DFL-15), instrumento que bonifica en un 20% las inversiones y reinversiones ejecutadas por micro, pequeñas y medianas empresas en la Región de Magallanes.

Las postulaciones permanecerán abiertas hasta el 31 de diciembre a través del sitio web www.corfo.gob.cl. Según explicó el director regional de Corfo, Javier Romero, el mecanismo busca apoyar la liquidez de quienes ya concretaron mejoras productivas: “Este instrumento devuelve hasta un 20% de la inversión que se realizó. Es un instrumento que sirve para aliviar muchas veces el bolsillo o poder recuperar algo de plata de lo que se ha invertido”.

Romero precisó que las iniciativas emplazadas en comunas rurales acceden a una bonificación adicional y recordó que existen límites respecto de los bienes financiables: “Hay algunas restricciones, por ejemplo, en el tema de vehículos: camiones sobre 2.500 kilos, buses o minibuses desde los 15 asientos, que corresponde al chofer más 14 pasajeros”.

Balance regional y experiencia de emprendedores

El seremi de Economía, Francisco Birke, informó que durante el proceso del año pasado se registraron 157 postulaciones por un monto total de $643 millones, instando a las empresas locales a utilizar el beneficio: “Hago el llamado a que postulen; es una herramienta muy buena, va en pro del emprendimiento, es una bonificación para aumentar la inversión en la región y esto se traduce en la mayoría de los casos en mayor empleo”.

Uno de los comercios beneficiados en Punta Arenas es “Ritchie’s Burgers”, local gastronómico ubicado en Cirujano Videla 161 dedicado a la elaboración artesanal de hamburguesas, papas fritas caseras y repostería. Su propietaria, Susan Gómez, relató que se han adjudicado el fondo en dos oportunidades: la primera para adquirir maquinaria al implementar el negocio y la segunda para optimizar la producción y renovar utensilios.