Con miras al término del actual contrato de concesión en 2030, comerciantes y exlocatarios de la Zona Franca de Punta Arenas plantearon la necesidad de redefinir las reglas del modelo de administración en las futuras bases de licitación. El objetivo, señalan, es corregir facultades que consideran excesivas por parte de la concesionaria y avanzar hacia un sistema más equilibrado, transparente y predecible.

Entre los puntos críticos que los operadores piden revisar figuran los criterios para aplicar multas, la estructura de los arriendos y gastos comunes, los porcentajes asociados a las ventas y las condiciones para el término o renovación de los contratos.

Locatarios vigentes del módulo central —quienes pidieron reserva de identidad— advirtieron que las actuales disposiciones contractuales generan incertidumbre en las pequeñas y medianas empresas (pymes). Por ello, proponen instaurar instancias de mediación y sanciones graduales, además de transparentar el desglose de los gastos comunes.

Conflictos contractuales y defensa de pymes locales

Las críticas también apuntan a la resolución de controversias. Camila Cabanas Cvitanic, exlocataria de la tienda Camflo, sostuvo un litigio con la Sociedad de Rentas Inmobiliarias Ltda. (SRI) para recuperar su garantía, experiencia tras la cual abogó por contratos más claros, mecanismos independientes para dirimir disputas y el fin de eventuales disparidades tarifarias entre grandes cadenas y pymes.

En la misma línea, desde la Sociedad Espacio Azul SpA, exoperadora de la tienda Frida, indicaron que diversos emprendimientos regionales cerraron por no poder sostener sus costos. Ante esto, sugieren que la próxima licitación resguarde la diversidad comercial, fomente la participación de capitales locales y evite la concentración de espacios en pocos operadores.

Asimismo, los comerciantes solicitan revisar las cláusulas de término unilateral, los plazos de devolución de garantías y las normas sobre retención de mobiliario o mercadería ante pagos pendientes, con el fin de disminuir la judicialización de los conflictos.

Seguridad, fiscalización e inversiones

En materia operativa, los locatarios demandan reforzar el mantenimiento de la infraestructura —con énfasis en el sistema eléctrico y la prevención de incendios— mediante auditorías técnicas periódicas, planes de inversión verificables y protocolos de emergencia actualizados de acceso público.

Para asegurar el cumplimiento de estas exigencias, proponen crear una instancia fiscalizadora autónoma que supervise el contrato sin depender exclusivamente de organismos que reciben recursos de la concesión, sumando indicadores de permanencia de pymes, ocupación de locales y precios competitivos.

Si bien los operadores reconocen en el balance las obras ejecutadas por la actual concesionaria —vinculada al empresario Claudio Fischer Llop, que destaca inversiones sobre US$26 millones desde 2007 y la urbanización de 18.000 metros cuadrados en el sector norte—, sostienen que el nuevo proceso debe conciliar la inversión y la recaudación pública con la sostenibilidad del comercio regional y precios convenientes para la comunidad magallánica.