Denuncian destrozos y consumo de alcohol a dos semanas de la inauguración de la Plaza Cívica Sur en Punta Arenas

A menos de dos semanas de su inauguración oficial, la nueva Plaza Cívica Sur Archipiélago de Chiloé —ubicada en la intersección de calle Manuel Rodríguez con Ancud, en el sector sur de Punta Arenas— ya genera profunda preocupación entre los residentes del sector. El recinto, que contempló una inversión de $964 millones financiados mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) en una superficie de 6.200 metros cuadrados, fue proyectado como un punto de encuentro familiar que hoy se ve empañado por actos vandálicos.

Según testimonios de vecinos que solicitaron resguardar su identidad, los primeros rayados y daños menores comenzaron a registrarse incluso antes del hito inaugural. Sin embargo, tras la apertura oficial, los incivilidades se habrían intensificado. En un recorrido realizado por la zona se constataron cuerdas cortadas intencionalmente en las estructuras de juegos infantiles —situación que representa un evidente riesgo de caída para los niños—, pintura sobre el caucho de protección, y grafitis en toboganes y bancas.

Consumo de alcohol y falta de respuesta municipal

La inquietud comunitaria se extiende al entorno nocturno de la plaza. Los pobladores denunciaron que durante las noches el sector se transforma en punto de reunión para el consumo de bebidas alcohólicas y riñas, dejando botellas quebradas y vidrios esparcidos a metros de las áreas de juegos de párvulos, con el consiguiente peligro de cortes y accidentes.

Ante este complejo escenario, la junta vecinal y los residentes exigieron una pronta intervención de las autoridades a través de un refuerzo en las rondas de Carabineros y Seguridad Ciudadana, además de operativos continuos de limpieza y mantención. Consultado sobre este tema y las eventuales fiscalizaciones a implementar, el Municipio de Punta Arenas no entregó respuesta ni fijó un pronunciamiento institucional hasta el cierre de esta edición.