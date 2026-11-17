Tras cumplirse este domingo 15 de noviembre el último plazo otorgado para el retiro voluntario de viviendas en la toma Villa Las Etnias, en Punta Arenas, el proceso entra en su etapa definitiva y la intervención con maquinaria pesada para demoler las construcciones restantes puede ejecutarse en cualquier momento.

Consultado respecto del inicio de las faenas tras el vencimiento del ultimátum, el seremi de Vivienda y Urbanismo, José Guajardo, declinó entregar declaraciones a la prensa. Desde el equipo de comunicaciones de la cartera se limitaron a confirmar que la planificación sigue su curso sin modificaciones y que el desalojo se concretará de forma inminente.

A la espera del despliegue policial y operativo que se mantiene bajo reserva, cerca de medio centenar de familias ya habían desarmado sus inmuebles de manera pacífica antes de expirar el plazo, tras instancias de diálogo mediadas por el Obispado de Punta Arenas y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Licitación de demolición y destino del terreno fiscal

En paralelo, el Serviu mantiene adjudicada por más de $96 millones la licitación para ejecutar la demolición manual y mecanizada del asentamiento, instalar el cierre perimetral antes del 31 de diciembre y concretar el posterior retiro de escombros en enero.

Según los antecedentes del proyecto, las faenas permitirán despejar un predio fiscal que no albergará iniciativas habitacionales, sino áreas verdes, equipamiento comunitario y la reapertura del jardín infantil colindante.