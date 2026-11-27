El proceso de desocupación de la toma ubicada en el sector de Villa Las Etnias avanza hacia su resolución definitiva con un dato clave: actualmente permanecen apenas ocho familias en el lugar, todas ellas ya en pleno proceso de desarme de sus estructuras. Este significativo retroceso en la ocupación —fruto de la planificación iniciada en agosto por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y de la voluntad de retiro pacífico de los residentes— permitirá iniciar acciones efectivas de despeje a partir de la próxima semana y reducir al mínimo la intervención de la Fuerza Pública.

De forma paralela a la salida de este reducido grupo final de ocupantes, los equipos técnicos del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) han ejecutado intensas labores de normalización y seguridad en el sector norponiente. Estos trabajos han incluido el corte y retiro de conexiones irregulares de electricidad y agua potable que abastecían al asentamiento, logrando restablecer la tranquilidad de los vecinos y el normal funcionamiento de los servicios comunitarios aledaños, entre ellos el jardín infantil de la zona.

Gracias a la coordinación entre los distintos organismos públicos y al avance sostenido que hoy mantiene a solo ocho familias pendientes de retiro, las autoridades proyectan que la situación quedará completamente zanjada a más tardar el próximo 31 de diciembre, cumpliendo dentro de los plazos estipulados con el cierre definitivo de este foco de ocupación irregular antes de finalizar el año.