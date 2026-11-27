Autoridades regionales realizaron una visita técnica para inspeccionar el inicio de los trabajos de reposición de calzada en calle 21 de Mayo, en el tramo comprendido entre Avenida Independencia y calle Boliviana, en el sector céntrico de Punta Arenas. Las faenas forman parte del proyecto “Conservación de Vías Urbanas de Emergencia” y contemplan el reemplazo de 1.553 metros cuadrados de pavimento deteriorado en un punto estratégico para el tránsito vehicular y el comercio local.

La iniciativa, formulada por la Seremi de Vivienda y Urbanismo y ejecutada técnicamente por el Serviu, cuenta con un financiamiento del Gobierno Regional cercano a los $3.978 millones. El contrato general, a cargo de la empresa Ingeniería y Construcciones Cárdenas Limitada, dispone de un plazo de 420 días corridos desde el pasado 21 de enero para renovar de forma integral un total de 14 tramos urbanos, sumando además 5.000 metros cuadrados de libre disposición para atender otros puntos críticos que surjan durante el desarrollo de los trabajos.

50% de avance y proyección regional

Actualmente, el plan de conservación ya registra un 50% de avance general con frentes activos en diversas arterias de la capital regional, como Fagnano, Avenida España, República, Bulnes y Angamos.

Asimismo, desde el Gobierno Regional y el sector Vivienda adelantaron que se trabaja en la próxima puesta en marcha de una segunda etapa del programa, la cual buscará extender estas mejoras viales hacia otros sectores de Punta Arenas y a las comunas de Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams.