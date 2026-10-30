Desempleo en Magallanes baja a 6,4% en trimestre julio-septiembre impulsado por obras del sector construcción

Una moderada recuperación expusieron los indicadores del mercado del trabajo en la zona austral. De acuerdo con los datos correspondientes al trimestre móvil julio-septiembre de 2026, la tasa de desocupación en la Región de Magallanes se ubicó en un 6,4%, anotando un descenso trimestral de 0,5 puntos porcentuales y una baja marginal de 0,1 puntos porcentuales en comparación con igual período del año anterior.

La tracción en el empleo regional provino principalmente del rubro de la construcción, el cual registró un incremento interanual de 13,7% en el número de personas ocupadas. Dicho desempeño estuvo sustentado en el avance de proyectos de infraestructura pública ejecutados bajo el Plan Chile DesPega, coordinado a través de las carteras del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), dinamismo que amortigua el ritmo acotado del empleo pero confirma la gravitación del gasto fiscal en la absorción de mano de obra local.

El seremi de Economía, Francisco Birke, respaldó el balance trimestral: “La tasa de desocupación regional mostró una evolución favorable, situándose en un 6,4% durante el trimestre móvil julio-septiembre de 2026, lo que representa una disminución de 0,5 puntos porcentuales respecto del trimestre móvil anterior y de 0,1 puntos porcentuales en comparación con igual período del año pasado”.

En esa línea, Birke recalcó el rol de la inversión estatal: “Entre los resultados positivos, destaca el desempeño del sector construcción, que registró un incremento interanual de 13,7% en el número de personas ocupadas. En este contexto, el Plan Chile DesPega constituye una herramienta relevante para impulsar la generación de empleo, principalmente a través de la inversión pública y la ejecución de proyectos contemplados en las carteras del MOP y Minvu”.

Expectativas en turismo e inversión portuaria

Hacia el cierre de año, las proyecciones laborales descansan en el componente estacional propio de los servicios y el turismo. Al respecto, la autoridad económica señaló que “el sector turismo continúa representando una importante oportunidad para dinamizar el mercado laboral regional. Durante el trimestre móvil anterior, las actividades de alojamiento y servicios de comidas registraron un significativo incremento en el número de personas ocupadas. En este escenario, y con el inicio de la temporada turística, se espera que esta actividad contribuya a fortalecer la generación de nuevos puestos de trabajo”.

En el plano regulatorio y de fomento, el Ejecutivo apunta a iniciativas como la Sala Cuna Universal, el Estatuto Laboral del Turismo, el Contrato por Horas y la adaptabilidad horaria, sumado a los subsidios de contratación que a nivel nacional acumulan más de 120 mil postulaciones y el Subsidio Unificado al Empleo, con más de 170 mil registros.

Asimismo, en el ámbito de la inversión privada regional, Birke destacó el ingreso a tramitación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de un proyecto de infraestructura portuaria por US$80 millones, iniciativa ingresada durante octubre que se proyecta como una señal de reactivación industrial sujeta a sus plazos de evaluación ambiental.