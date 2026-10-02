DGAC informa plan de cierres parciales de pista en el Aeródromo de Puerto Natales para la temporada estival 2027

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) dio a conocer de forma oficial el plan de operatividad y cierres programados para la pista del Aeródromo Teniente Julio Gallardo de Puerto Natales, medida que se aplicará durante el primer trimestre de la temporada estival 2027.

La disposición responde a la ejecución de obras de conservación y mejoramiento coordinadas por la Dirección Regional de Aeropuertos (DAP) del Ministerio de Obras Públicas. Las faenas se extenderán entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2027, período de alta demanda turística en la Provincia de Última Esperanza.

Calendario de cierres y aperturas de fin de semana

Con el objetivo de aminorar la afectación al flujo turístico y permitir la reprogramación de itinerarios aéreos con la debida antelación, la DGAC estructuró un calendario operacional que alternará jornadas de trabajo en pista con ventanas operativas para la aviación comercial.

De esta forma, durante enero, febrero y marzo, la pista estará habilitada para vuelos comerciales principalmente durante los fines de semana (en esquemas de viernes a domingo o sábado a domingo según la fase de obra). En tanto, los cierres totales de pista se concentrarán durante los días de semana (de lunes a jueves o viernes), facilitando el avance seguro de las faenas de infraestructura aeronáutica.