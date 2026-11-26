Con el foco puesto en garantizar que el desarrollo acuícola deje mayores beneficios en el territorio y en destrabar los nudos administrativos que frenan nuevas inversiones, autoridades públicas, gremios empresariales, pescadores artesanales y representantes de la academia participaron en Punta Arenas del encuentro “Plan Salmón Magallanes 2050”.

La mesa de trabajo, convocada por el municipio local en la Biblioteca Municipal N° 114, abordó los desafíos estratégicos de una industria que actualmente genera envíos al exterior cercanos a los 600 millones de dólares —equivalentes a más del 42% de las exportaciones regionales—, buscando proyectar su crecimiento con reglas claras de sustentabilidad y participación directa de los habitantes de la zona.

Durante la cita, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, planteó que la expansión del rubro debe consolidar un clúster con identidad propia, evitando que la región opere como una “sucursal de Puerto Montt”. El jefe comunal recalcó la urgencia de priorizar el capital humano formado en liceos técnico-profesionales y universidades locales, además de integrar a las pymes magallánicas en servicios clave como transporte e insumos.

En esa misma línea, el presidente de la caleta de Barranco Amarillo, Jaime Cosme, valoró la apertura del sector hacia los trabajadores del borde costero y el apoyo que hoy brindan las embarcaciones artesanales: “Hay un cambio significativo con nosotros en la pesca artesanal; hoy los directorios están dando trabajo e integrando a la comunidad de Magallanes, a diferencia de hace 20 años atrás, cuando la mano de obra y los servicios venían solamente de otras regiones”.

Celeridad en tramitación y respaldo científico

Desde el ámbito gubernamental, la autoridad de gobierno Ericka Farías reconoció el peso económico de la actividad y comprometió celeridad en la tramitación sectorial. Según detalló, el Ejecutivo espera finalizar entre diciembre y enero la confección de los informes de uso consuetudinario pendientes desde hace años, trámite indispensable para destrabar diversas concesiones marítimas.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Carlos Odebret Beyer, advirtió que, si bien la zona ofrece condiciones naturales excepcionales para el cultivo, resulta prioritario resolver los cuellos de botella en autorizaciones y permisos estatales: “Esta es una industria que utiliza bienes comunes administrados por el Estado; identificar esos obstáculos y resolverlos es clave para impulsar oportunidades tanto para trabajadores como para emprendedores locales”.

El respaldo técnico y ambiental también marcó el debate. El rector de la Universidad de Magallanes (UMAG), José Maripani, destacó la alta eficiencia alimentaria del salmón —que requiere entre 1,1 y 1,2 kilos de alimento para producir un kilo de proteína— y reafirmó el compromiso de la casa de estudios, a través de sus carreras de Biología Marina y Técnico en Acuicultura, para aportar investigación que resguarde la fragilidad de los fiordos y canales australes.

La instancia en la capital magallánica funcionó como antesala preparatoria para una cumbre de carácter nacional que se desarrollará en una semana más con la participación de actores provenientes de las regiones de Los Lagos y Aysén, permitiendo fijar una postura regional unificada hacia el 2050.