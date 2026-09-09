EPA proyecta 158 recaladas y cerca de 70 mil pasajeros para la temporada de cruceros 2026-2027 en Magallanes

La Empresa Portuaria Austral (EPA) presentó sus proyecciones operativas para la temporada de cruceros 2026-2027, la cual prevé aproximadamente 158 recaladas y el movimiento de cerca de 70 mil pasajeros a través de los distintos terminales marítimos de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

El presidente del directorio de la EPA, José Miguel Cruz, precisó que del total de arribos estimados, 55 corresponderán a cruceros de cabotaje nacional y 103 a itinerarios internacionales. El hito inaugural de la temporada está programado para el próximo 12 de septiembre con la recalada de la nave Ventus Australis. Entre las líneas marítimas con mayor volumen de operaciones figuran Australis, Silversea, Viking Cruises, Hurtigruten, Antarctica21 y Holland America Line.

Nuevas embarcaciones y protagonismo de Puerto Williams

El nuevo ciclo turístico estará marcado por el debut de embarcaciones como el Magellan Discoverer de Antarctica21, el Queen Anne de Carnival y el Costa Serena de Costa Cruceros. Respecto al flujo de visitantes, el Majestic Princess liderará las proyecciones con cerca de 11.500 pasajeros acumulados en sus visitas, seguido por el Celebrity Equinox con aproximadamente 9.000 personas.

En términos logísticos, la autoridad portuaria subrayó el papel estratégico de Puerto Williams, donde por segundo año consecutivo se utilizará la rampa para la atención de cruceros a la espera del nuevo muelle. “Williams pasa a ser un tema muy importante para nosotros”, enfatizó Cruz, destacando que el fortalecimiento de la infraestructura busca dar respuesta al crecimiento del turismo antártico y consolidar la actividad marítima como un motor de la economía regional.