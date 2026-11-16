Exigen declaración jurada obligatoria para recorrer el circuito Dientes de Navarino en Puerto Williams

La Municipalidad de Cabo de Hornos puso en vigencia una nueva exigencia de seguridad para quienes realicen recorridos por el circuito de trekking Dientes de Navarino, en Puerto Williams, estableciendo la obligatoriedad de completar declaraciones juradas antes de ingresar a la ruta.

La disposición rige tanto para excursionistas individuales como para guías y operadores turísticos, con el propósito de contar con un registro formal que incluya los itinerarios previstos y los contactos de emergencia de cada visitante.

Según informó el municipio, estos antecedentes resultan clave para agilizar las labores de búsqueda y respuesta frente a eventuales extravíos, accidentes o emergencias que requieran el despliegue de equipos de rescate en la isla Navarino.

Trámite presencial antes de comenzar la travesía

Los formularios ya se encuentran disponibles para descarga en el sitio web oficial de la Municipalidad de Cabo de Hornos, además de poder retirarse en formato físico o digital en la Oficina de Turismo Municipal.

Una vez completadas, las declaraciones juradas deben ser presentadas físicamente en la Cuarta Comisaría de Carabineros de Puerto Williams antes de iniciar el trayecto.

El circuito de los Dientes de Navarino es uno de los principales destinos de turismo de aventura en el extremo sur de Chile, caracterizado por su exigencia física, aislamiento y condiciones climáticas cambiantes, con fuertes ráfagas de viento y precipitaciones repentinas que demandan planificación previa.