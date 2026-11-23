Las exportaciones de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena alcanzaron los 126 millones de dólares durante septiembre de 2026, cifra que representa un crecimiento interanual del 44,1% respecto al mismo mes del año anterior.

Según el último boletín del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), los envíos al exterior subieron en 38,6 millones de dólares frente a septiembre de 2025, cuando totalizaron 87,4 millones. Con este resultado, el balance acumulado durante los primeros nueve meses del año anotó un alza del 15,3%.

Desempeño por sectores

El sector industrial concentró prácticamente la totalidad de los despachos regionales, con 124,4 millones de dólares —equivalentes al 98,8% del total exportado— y un avance interanual del 45,3%.

Dentro de este rubro destacó la industria de alimentos, con operaciones por 96,7 millones de dólares y una expansión del 40,2%. Asimismo, el segmento denominado Resto de Industria mostró un fuerte dinamismo al pasar de 6,9 millones a 25,8 millones de dólares, lo que equivale a un salto del 276,2%.

En sentido contrario, la actividad de refinería de petróleo y productos derivados registró una baja del 80,9%, mientras que el sector silvoagropecuario retrocedió un 26,4%.

Principales mercados de destino

En el desglose por países, Brasil se mantuvo como el principal destino de los productos magallánicos al concentrar el 28,9% del total exportado, con compras por 36,5 millones de dólares y un incremento del 47,8% en doce meses.

Le siguió Estados Unidos, que adquirió 29,1 millones de dólares (23,1% de participación y un alza del 52,9%), y China en el tercer puesto, con 21,2 millones de dólares (16,8% del total). El mercado asiático destacó por anotar un crecimiento del 78% en el valor de sus compras respecto a septiembre de 2025. Por el contrario, se observaron bajas en los envíos hacia Indonesia, Alemania y Japón.