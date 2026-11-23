Con una masiva asistencia de vecinos, Puerto Williams conmemoró este sábado 21 de noviembre su 73° aniversario mediante el tradicional desfile cívico-militar realizado en la ciudad más austral del mundo.

La ceremonia contó con la participación de efectivos de la Armada de Chile y Carabineros, quienes marcharon al ritmo de la banda de guerra escolar junto a diversas delegaciones civiles y comunitarias de la comuna.

En el ámbito educativo, desfilaron delegaciones de los jardines infantiles Ukika y Tánana, además de estudiantes del Liceo Bicentenario Donald McIntyre Griffiths. A ellos se sumaron integrantes del Club de Adulto Mayor Rosa Yagán, funcionarios del Hospital Comunitario Cristina Calderón, equipos municipales y representantes de la Hermandad de la Costa.

Durante la actividad se destacó el crecimiento sostenido de la capital de la Provincia Antártica Chilena y los avances registrados en áreas como vivienda, infraestructura pública, turismo, deporte y educación, en una jornada marcada por el sentido de pertenencia de la comunidad local.