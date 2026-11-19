El Juzgado de Garantía de Punta Arenas resolvió mantener en prisión preventiva a Gloria Millalonco Marín, imputada como coautora del delito de parricidio frustrado en perjuicio de su hijo, Rodrigo Barría Millalonco. El tribunal rechazó la solicitud de la defensa para rebajar la medida cautelar a arresto domiciliario total, luego de 97 días desde su formalización realizada en agosto pasado.

Durante la audiencia de revisión, la defensa planteó que los antecedentes reunidos en la carpeta investigativa desvirtúan la participación de su representada. Argumentó que resulta inverosímil que la mujer concertara la agresión con tres desconocidos horas después de haber compartido con su hijo en una fiesta y manteniendo contacto telefónico constante con él.

La abogada defensora subrayó además que los peritajes de ADN efectuados a la tetera utilizada como elemento contundente arrojaron muestras genéticas de la coimputada Nilsa Peña Coliboro, descartando la presencia de perfil genético de Millalonco. Añadió que una testigo situó únicamente a dos hombres —Wilson Ruiz Henao y Rolfi Vargas Peña— ingresando al inmueble, y sostuvo que su representada acompañó posteriormente al hospital a Ruiz, quien resultó con cortes, con el propósito de pedirle que no denunciara a su hijo.

Postura del Ministerio Público

La Fiscalía se opuso a modificar la medida cautelar y recordó que la Corte de Apelaciones de Punta Arenas ya había ratificado previamente la privación de libertad. El fiscal Felipe Aguirre recalcó que los atacantes actuaron sobre seguro mientras la víctima dormía, en hechos registrados en enero de 2024, y aseguró que Millalonco facilitó el ingreso al domicilio utilizando sus propias llaves.

El persecutor puntualizó que, pese a las contradicciones existentes entre las versiones de los cuatro imputados, tanto los registros de cámaras de seguridad como las pericias científicas respaldan la participación funcional de todos los involucrados en la agresión, la cual dejó al afectado en shock hipovolémico y con riesgo vital.