Futuro Parque Nacional Cabo Froward sumará más de 22 mil hectáreas tras nueva donación de Rewilding Chile

El proyectado Parque Nacional Cabo Froward incorporará 22.333 nuevas hectáreas a su diseño territorial gracias a una donación complementaria de tierras formalizada por la Fundación Rewilding Chile al Fisco, permitiendo que la superficie total proyectada para esta área silvestre protegida en la comuna de Punta Arenas alcance aproximadamente 183 mil hectáreas de alto valor biológico.

El traspaso quedó oficializado este martes mediante la suscripción de un Protocolo de Acuerdo Complementario rubricado por los ministerios de Bienes Nacionales y del Medio Ambiente, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y los representantes de la referida organización conservacionista, instrumento destinado a consolidar las gestiones administrativas para la declaratoria del parque en la Región de Magallanes.

Estas nuevas extensiones se adicionarán a las 127.302 hectáreas que Rewilding Chile traspasó inicialmente al Estado, cuya inscripción registral formal a nombre del Fisco culminó en noviembre de 2025. El polígono total definitivo integrará, asimismo, paños de terrenos fiscales protegidos ubicados en los sectores de Río Batchelor y Cabo Froward.

Consulta indígena y valor ecosistémico subantártico

Respecto del avance del proyecto de conservación, la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, vinculó la firma con la voluntad estatal de resguardar el patrimonio natural para las futuras generaciones. Por su parte, la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, detalló que la tramitación se encuentra en plena fase de consulta indígena, relevando la urgencia ecológica de tutelar las turberas y los bosques subantárticos presentes en la zona más austral del continente americano.

El área geográfica reúne ecosistemas característicos de la Patagonia austral dominados por formaciones arbóreas centenarias. Entre sus elementos florísticos más relevantes destaca la presencia del ciprés de las Guaitecas, conífera considerada como la de distribución más austral del planeta.

Refugio crítico para fauna amenazada y patrimonio kawésqar

En materia de biodiversidad animal, el sector de Cabo Froward representa un refugio de supervivencia fundamental: constituye uno de los últimos hábitats continentales del huemul y limita con la zona de nidificación más austral del canquén colorado, ambas especies catalogadas formalmente en peligro de extinción.

Desde la Fundación Rewilding Chile plantearon que la consolidación del parque nacional abrirá un polo de desarrollo para el turismo de naturaleza de bajo impacto y el fortalecimiento de las economías locales en Magallanes, relevando de forma simultánea la protección del patrimonio histórico y cultural de un territorio ancestral vinculado tradicionalmente al pueblo kawésqar.