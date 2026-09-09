Gobierno presenta Reforma al Mercado de Capitales orientada a dinamizar la economía

El Gobierno anunció el ingreso del proyecto de Reforma al Mercado de Capitales, un paquete de medidas diseñado para revitalizar el sistema financiero, facilitar el financiamiento a familias y empresas, y reactivar sectores económicos clave como la construcción.

La iniciativa busca revertir el debilitamiento que ha experimentado el mercado de capitales en los últimos 15 años, período en el cual se ha registrado una caída significativa en la valorización bursátil de las empresas y en el volumen de transacciones de acciones y bonos. Esta situación ha limitado las herramientas de financiamiento disponibles y aumentado los costos asociados para los actores locales.

El Seremi de Hacienda de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Manuel José Correa, detalló los pilares fundamentales del proyecto.

“Para volver a crecer, debemos devolverle el dinamismo a este sector, generando más oportunidades'” Manuel José Correa, Seremi de Hacienda

Cuatro ejes centrales

Acceso a la vivienda y reducción de costos: Se contempla la creación del Fondo Nacional para la Vivienda, el cual iniciará con un aporte estatal de US$ 500 millones, pudiendo escalar hasta US$ 2.000 millones. Este fondo permitirá reducir los costos de financiamiento de las instituciones crediticias, traspasando este beneficio directamente a las personas mediante menores tasas en créditos hipotecarios. Incentivo al ahorro voluntario para el pie residencial: Se establece un mecanismo donde, si la persona ahorra un 7% del pie de la vivienda, el Estado aportará el 3% restante, completando el 10% necesario para acceder a créditos hipotecarios y movilizar la actividad inmobiliaria y de la construcción. Apoyo integral a Pymes y Ahorro Previsional Voluntario (APV): Se ampliarán las herramientas financieras y de acceso al crédito para pequeñas y medianas empresas, junto con generar incentivos para revitalizar el ahorro previsional voluntario en el país. Aumento de la inversión extranjera: Se promoverán lineamientos y facilidades para la atracción de capitales internacionales.

Tramitación legislativa

Tras su anuncio por parte del Ejecutivo, el proyecto ingresará al Congreso Nacional, donde se prevé que las comisiones correspondientes inicien su discusión y análisis en detalle tras las festividades patrias.