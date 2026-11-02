Gremio turístico de Ushuaia advierte riesgo de desvío de cruceros hacia Punta Arenas por bloqueos en su puerto

La posibilidad cierta de que las principales compañías navieras internacionales modifiquen sus rutas australes encendió las alarmas en el sector turístico de Ushuaia, Argentina, luego de que una serie de bloqueos en los accesos terrestres a la terminal portuaria generaran severas complicaciones operativas para el desembarque y abastecimiento durante el último fin de semana.

Frente a este escenario, cinco gremios empresariales trasandinos emitieron una declaración pública advirtiendo que la incertidumbre operativa pone en jaque la actual temporada de cruceros 2026-2027. Las organizaciones cuestionaron la ausencia de un plan de contingencia por parte del Estado y alertaron sobre el daño que genera esta inestabilidad en armadores que programan sus itinerarios con meses e incluso años de antelación.

A juicio de los dirigentes, la falta de garantías de seguridad y continuidad operacional podría traducirse en cancelaciones inmediatas de recaladas y debilitar la posición competitiva del puerto fueguino frente a Punta Arenas, plaza chilena que asoma como la alternativa natural para absorber los desvíos en el Cono Sur y la ruta antártica.

Preocupación gremial y cadena económica

Según consignó el medio trasandino Ushuaia 24, el pronunciamiento conjunto fue suscrito por la Cámara de Comercio y Otras Actividades Empresarias de Ushuaia, la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo (AAAVyT), la Cámara de Turismo de Tierra del Fuego, la Cámara Hotelera Gastronómica y la filial fueguina de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT).

Las entidades manifestaron además su alarma tras tomar conocimiento de comunicaciones enviadas directamente a navieras y foros internacionales alertando sobre eventuales paralizaciones en el recinto marítimo, lo que precipitaría decisiones de desvío. El impacto de una merma de escalas —advirtieron— golpeará de lleno a agencias de turismo, transportistas, guías, gastronomía, hotelería y abastecedores locales, arriesgando fuentes laborales y la propia sustentabilidad financiera de la terminal ante un eventual traspaso administrativo a la Provincia de Tierra del Fuego.

Gestiones ante la ANPyN y llamado a los trabajadores

Para contener la crisis, el bloque empresarial solicitó una audiencia urgente con el Gobierno provincial y la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) de Argentina, con el propósito de fijar protocolos que garanticen corredores seguros para pasajeros, trabajadores, transportes y provisiones durante futuras movilizaciones.

Si bien las cámaras recalcaron su respeto a las demandas laborales de los portuarios, los conminaron a canalizar sus reclamos bajo fórmulas que no interrumpan el flujo de naves, desmarcándose de la pugna política que rodea la administración portuaria: “No podemos permitir que las disputas políticas ni los conflictos que deben resolver las autoridades pongan en riesgo décadas de esfuerzo y el trabajo de toda una comunidad”, concluyeron.