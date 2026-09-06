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Hospital Clínico de Magallanes instala punto de recolección de tapitas plásticas para apoyar a niños con cáncer

El recinto de salud sumó la tradicional estructura en forma de corazón en el marco de la campaña “Una tapita, una sonrisa”. La iniciativa del Club de Leones Punta Arenas Mujer Austral recauda fondos mediante el reciclaje para ir en ayuda de familias de la región que enfrentan diagnósticos de cáncer infantil.

Periodista Web
Periodista Web

El Hospital Clínico de Magallanes inauguró de forma oficial la instalación del tradicional contenedor con forma de corazón rojo, destinado a la recolección de tapitas plásticas al interior de sus dependencias.

La estructura forma parte de la campaña de reciclaje y apoyo social “Una tapita, una sonrisa”, liderada desde hace siete años por el Club de Leones Punta Arenas Mujer Austral en alianza estratégica con el Comité de Hospitales Verdes y Saludables del recinto hospitalario.

La presidenta de la organización leonística, Yarlin Alvarado, detalló que los recursos financieros obtenidos mediante la valorización y venta del plástico reciclado son transferidos de manera directa a las familias magallánicas que atraviesan procesos de tratamiento por cáncer infantil.

En tanto, el director (s) del Hospital Clínico, Luis Leiva, junto a integrantes del Comité de Hospitales Verdes y Saludables, valoraron la habilitación de este punto de acopio permanente, destacando el doble impacto de la iniciativa al promover la sostenibilidad ambiental y generar asistencia directa para los usuarios del sistema de salud público regional.

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