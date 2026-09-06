Hospital Clínico de Magallanes instala punto de recolección de tapitas plásticas para apoyar a niños con cáncer

El Hospital Clínico de Magallanes inauguró de forma oficial la instalación del tradicional contenedor con forma de corazón rojo, destinado a la recolección de tapitas plásticas al interior de sus dependencias.

La estructura forma parte de la campaña de reciclaje y apoyo social “Una tapita, una sonrisa”, liderada desde hace siete años por el Club de Leones Punta Arenas Mujer Austral en alianza estratégica con el Comité de Hospitales Verdes y Saludables del recinto hospitalario.

La presidenta de la organización leonística, Yarlin Alvarado, detalló que los recursos financieros obtenidos mediante la valorización y venta del plástico reciclado son transferidos de manera directa a las familias magallánicas que atraviesan procesos de tratamiento por cáncer infantil.

En tanto, el director (s) del Hospital Clínico, Luis Leiva, junto a integrantes del Comité de Hospitales Verdes y Saludables, valoraron la habilitación de este punto de acopio permanente, destacando el doble impacto de la iniciativa al promover la sostenibilidad ambiental y generar asistencia directa para los usuarios del sistema de salud público regional.