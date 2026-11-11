Hospital de Porvenir concluye mantención de su Unidad de Diálisis y reanuda atenciones locales

La Dirección del Hospital Dr. Marco Chamorro Iglesias de Porvenir confirmó la finalización de los trabajos de mantención preventiva en los equipos de su Unidad de Diálisis, tras concluir con éxito las revisiones técnicas de rigor.

La intervención se ejecutó en menos de una semana para resguardar la operatividad de las máquinas, evitar fallas imprevistas y dar cumplimiento a los estándares clínicos de seguridad. Con la autorización técnica del área, las sesiones de hemodiálisis en el recinto asistencial fueguino se retomarán de manera regular este lunes, permitiendo que los usuarios sigan sus tratamientos sin salir de la provincia.

La directora del establecimiento, Altayra Fehrmann, agradeció la disposición de los pacientes y sus familias durante la ejecución de las faenas: “Nuestro principal foco son nuestros usuarios y garantizarles una atención segura y de calidad. Por ello son necesarias este tipo de mantenciones preventivas, que nos permitan asegurar el correcto funcionamiento de los equipos de diálisis y prevenir eventuales interrupciones en la atención”.

Por su parte, el director subrogante del Servicio de Salud Magallanes, Ricardo Contreras, destacó la coordinación de la red asistencial para no suspender los esquemas médicos de los afectados. Durante los días de intervención en Porvenir, los pacientes fueron trasladados de manera preventiva a Punta Arenas, donde recibieron sus terapias en las dependencias del Hospital Clínico de Magallanes.