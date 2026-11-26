En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Hospital de Porvenir —a través de su Comité de Género y Derechos Humanos— y el Programa de Prevención de las Violencias de Género de la Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego inauguraron un mural participativo en la capital fueguina.

La iniciativa reunió a funcionarios del recinto asistencial y vecinos de la comuna, quienes aportaron con su creatividad y trabajo colectivo para plasmar un símbolo orientado a promover el respeto, el diálogo y una vida libre de violencia.

Durante la actividad, que abordó esta problemática como un tema prioritario de salud pública, la delegada presidencial provincial de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena Caviedes, valoró la articulación entre los equipos organizadores y la ciudadanía. La autoridad destacó la importancia de mantener canales de comunicación efectivos y abordar oportunamente los conflictos, agradeciendo la labor de los trabajadores de la salud, del programa de prevención y de toda la comunidad por impulsar el trabajo intersectorial en el territorio.

Con esta jornada, las instituciones participantes reafirmaron su compromiso permanente con la prevención y erradicación de las violencias de género, fortaleciendo la colaboración entre el sector público y los habitantes de la provincia para construir una convivencia basada en el respeto mutuo y la solidaridad.