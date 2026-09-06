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Hospital de Puerto Natales suma a la primera enfermera especialista en oncología de la provincia de Última Esperanza

Javiera Soto completó un año de formación en Enfermería Oncológica y una residencia práctica en el Hospital Regional de Concepción. Su reincorporación permitirá fortalecer el área de Gestión Oncológica y optimizar la coordinación de tratamientos con recintos de alta complejidad.

Periodista Web
Periodista Web

El Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos de Puerto Natales concretó la reincorporación de la profesional Javiera Soto, quien se convirtió en la primera enfermera especialista en oncología de la provincia de Última Esperanza.

La profesional cursó durante un año su especialización en la Universidad San Sebastián y, desde mayo pasado, realizó su residencia práctica en el Hospital Regional Guillermo Grant Benavente de Concepción. Su llegada busca reforzar la atención integral de pacientes con cáncer y brindar acompañamiento directo a sus familias durante las distintas etapas de la enfermedad.

El subdirector médico del recinto natalino, Simón Ríos, valoró este avance institucional ante el incremento de diagnósticos oncológicos en la zona austral. La incorporación de esta competencia especializada facilitará además la articulación y derivación fluida de casos hacia los centros de mayor complejidad en Punta Arenas y el resto del país.

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