Incumplimientos normativos y ataque canino a recolector encienden alarmas en el servicio de aseo de Punta Arenas

Una serie de graves vulneraciones a las normas de seguridad laboral y de manejo de residuos domiciliarios quedaron al descubierto en Punta Arenas. La primera denuncia apunta a un comercio ubicado en calle Manuel de Salas N° 70, acusado de inclumplir de forma reiterada la Ordenanza Municipal de Aseo.

Registros fotográficos del pasado martes 6 de octubre (09:30 horas) constataron la presencia de bolsas plásticas con trozos de vidrio rotos expuestos, elemento expresamente prohibido para el retiro tradicional por el peligro de corte para los manipuladores. Asimismo, el recinto no dispone de los contenedores normalizados (Lutocar), manteniendo los desechos en una jaula de fierro que no cumple con las exigencias técnicas del municipio.

Ataque canino a trabajador en plena ruta

A estas irregularidades se sumó un grave accidente laboral registrado este jueves a las 08:50 horas. Mientras un auxiliar del camión recolector realizaba sus funciones en el exterior de una vivienda, un perro abalanzándose desde el interior del predio lo mordió en el brazo derecho.

Tras la agresión, el chofer de la máquina activó los protocolos de emergencia, trasladando de inmediato al trabajador hasta las dependencias del Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) para su atención médica. Ambas situaciones fueron elevadas a las unidades de fiscalización para cursar las infracciones correspondientes y evaluar las acciones en materia de tenencia responsable de mascotas.