La “Tía Rica” realizará nuevo remate en línea con cerca de 482 lotes de alhajas y artículos varios

La Dirección General del Crédito Prendario (Dicrep), conocida popularmente como la “Tía Rica”, realizará un nuevo remate público completamente en línea el próximo martes 24 de noviembre.

La jornada contempla la subasta de cerca de 482 lotes, compuestos principalmente por alhajas —como collares, argollas y colgantes—, además de herramientas, guitarras y máquinas de coser. El catálogo con el detalle de los artículos estará disponible para revisión a partir del martes 17 de noviembre en el sitio web oficial dicrep.cl.

Previo a la subasta, las autoridades formularon un llamado a los usuarios que mantienen especies empeñadas para que regularicen su situación antes de que los bienes pasen a martillo.

“Invitamos a la ciudadanía a este remate del 24 de noviembre, pero recalcamos que las personas que tienen estas especies todavía pueden venir a recuperarlas. El primer llamado es a eso; de lo contrario, en un plazo razonable antes de la subasta, serán rematadas”, señaló el seremi del Trabajo y Previsión Social de Magallanes, José Miguel Salas Ponce.