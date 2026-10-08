Liceo de Puerto Williams recupera box dental de Junaeb tras seis años de inactividad

Tras seis años sin funcionamiento directo en sus dependencias, el Liceo Donald Mc Intyre Griffiths de Puerto Williams reabrió oficialmente su box dental, correspondiente al programa de salud oral de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb). La medida permite acercar la atención odontológica primaria y preventiva a los estudiantes de la comuna más austral del país.

El módulo asistencial contempla un espacio equipado para prestaciones clínicas y una sala educativa diseñada para fomentar hábitos de higiene y prevención bucal en la comunidad escolar. La inversión supera los 3,9 millones de pesos y prevé la cobertura de 24 atenciones de ingreso, 61 controles periódicos, dos intervenciones de urgencia y tres tomas radiográficas, beneficiando a cerca de un centenar de alumnos de la Isla Navarino.

Coordinación y descongestión de la red de salud

La directora regional de Junaeb en Magallanes, Natacha Carrasco, recordó que este módulo escolar operó previamente durante 13 años continuos, debiendo trasladar sus prestaciones al Hospital Comunitario Cristina Calderón durante y después de la pandemia. Por su parte, el director del liceo, Néstor Ríos, enfatizó que la recuperación del espacio no solo facilita el acceso directo de los jóvenes a los tratamientos, sino que también contribuye a descomprimir la demanda sobre la red de salud comunal.

Asimismo, el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada, valoró el trabajo interinstitucional que hizo posible el retorno de las prestaciones sanitarias al interior del establecimiento educacional.