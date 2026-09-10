Llegan a Natales los primeros buses para la renovación del transporte público mayor

Un hito clave para la movilidad de la provincia de Última Esperanza se concretó este miércoles tras el arribo de los primeros buses destinados al servicio de transporte público mayor en la comuna de Puerto Natales.

La llegada de estas máquinas marca el punto de partida para la esperada renovación y modernización de la flota de pasajeros, proceso que busca elevar los estándares de conectividad urbana, frecuencia y comodidad para los vecinos y residentes de la capital provincial.

Impacto en la comunidad natalina

El despliegue de las nuevas máquinas permitirá fortalecer los recorridos locales y ofrecer una alternativa de desplazamiento más moderna, accesible e integrada para la población local.

Se prevé que en las próximas jornadas las autoridades comunales y de Transportes entreguen detalles técnicos respecto al número total de máquinas, itinerarios, tarifas y la fecha oficial de puesta en marcha del nuevo servicio en la comuna.