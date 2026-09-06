Maripani declara que las carreras que no incorporen la IA “van a tener un hándicap”

Frente a los avances de la Inteligencia Artificial (IA) y los debates sobre la modernización de la educación superior en Chile, el rector de la Universidad de Magallanes (UMAG) José Maripani, planteó la urgencia de abordar estas transformaciones desde una perspectiva de equidad, adaptación crítica y responsabilidad estatal.

Esta reflexión fue parte de las conclusiones de lo que fue el encuentro del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH) y del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), donde las autoridades académicas analizaron el impacto de la IA generativa en los procesos formativos y la flexibilización de las trayectorias educativas.

Para Maripani, el debate central sobre el uso de nuevas herramientas tecnológicas no debe enfocar su atención en la prohibición, sino en promover un uso ético, responsable y enfocado en el aprendizaje crítico.

“Las carreras que no incorporen la inteligencia artificial van a tener un hándicap”, advirtió, destacando que, al igual que ocurrió históricamente con la llegada de la calculadora, el computador o Internet, el sistema educativo debe adaptarse e identificar aquellas habilidades humanas que deben ser fortalecidas frente a las tareas que asumirá la tecnología.

La incorporación de la IA también plantea un desafío de equidad para las instituciones de educación superior, considerando que existen herramientas gratuitas y otras que requieren pagos o permiten acceder a capacidades más avanzadas.

Maripani sostuvo que actualmente no existe una herramienta común que permita garantizar un acceso equitativo a estas tecnologías para todas las universidades estatales. Por ello, planteó la posibilidad de avanzar, a nivel del sistema universitario o del país, en mecanismos que permiten compartir recursos y facilitar el acceso a conocimiento científico.

“Tenemos que pensar en asegurar un piso mínimo para todas nuestras universidades, sin discriminación. Y hablamos no solamente de universidades, sino también de institutos profesionales, porque este es un desafío país”, sostuvo.