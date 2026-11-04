Más de 150 personas participan en jornada recreativa inclusiva organizada por la Municipalidad de Punta Arenas

Con la asistencia de más de 150 participantes, la Unidad de Discapacidad de la Municipalidad de Punta Arenas llevó a cabo la segunda versión de la Jornada Recreativa Inclusiva 2026, encuentro comunitario bautizado bajo el lema “Una mañana para compartir y bailar en comunidad”.

El evento tuvo como escenario las dependencias del salón de eventos Cordenap, espacio hasta donde concurrieron delegaciones pertenecientes a diversas organizaciones vinculadas al ámbito de la discapacidad a nivel local, junto a sus cuidadoras, cuidadores y núcleos familiares, con el propósito de estrechar lazos comunitarios y fomentar la integración en un entorno festivo.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró la masiva convocatoria alcanzada en esta segunda fecha del año: “Nuevamente fue un éxito, con más de 150 chicos y chicas participando. Como municipalidad nos hemos preocupado de generar talleres y distintas instancias de encuentro, porque es fundamental que nuestros vecinos tengan los espacios que corresponden. Estas jornadas son precisamente para compartir y pasarlo bien”, sostuvo la autoridad comunal.

Foco en el baile y articulación con agrupaciones locales

Por su parte, la profesional de la Unidad de Discapacidad municipal, Camila Vásquez, explicó que la programación estuvo centrada en el movimiento, la música y el bienestar físico como vehículos de interacción social: “Son espacios que actualmente existen en pocas ocasiones, por eso, como unidad y como municipio, buscamos generar estas instancias para que puedan venir a bailar, compartir y también conocerse entre ellos“, precisó.

La funcionaria agregó además que la cita congregó a una parte sustantiva de la red comunal en la materia: “En esta oportunidad participaron aproximadamente 16 agrupaciones, de las 20 con las que trabajamos”, consolidando una plataforma permanente de recreación y visibilización de los derechos de las personas con discapacidad en la capital magallánica.