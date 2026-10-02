Minsal encabeza mesa para rediseñar el financiamiento de la Atención Primaria de Salud con foco en la ruralidad

El subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, encabezó la tercera sesión de la Mesa de Financiamiento de la Atención Primaria de Salud (APS), instancia en la que participaron representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), la Asociación de Municipios Rurales (AMUR), Fonasa, gremios del sector sanitario y la academia.

La reunión dio continuidad al trabajo intersectorial que busca estructurar un modelo de financiamiento más eficiente, equitativo y sostenible para la salud pública. En ese sentido, la Autoridad Sanitaria enfatizó que el rediseño pretende dejar de lado la lógica de convenios anuales de refuerzo para otorgar mayor estabilidad laboral y operativa a los equipos locales de salud.

Reconocimiento a la extensión territorial y la ruralidad

“El fortalecimiento de la APS es prioridad para este gobierno y su defensa es más fuerte cuando la hacemos juntos. Esta mesa tiene un propósito profundo: queremos incorporar elementos que reconozcan la ruralidad, la extensión territorial y el riesgo de la población a cargo”, afirmó el subsecretario Montt durante su intervención.

Por su parte, la jefa de la División de Atención Primaria (Divap) del Minsal, Paulina Pinto, valoró la formalización del espacio de trabajo: “Lo que hoy instalamos es una instancia formal y permanente, con un calendario, una metodología y responsables, donde habrá un debate de ideas transversal para que, juntos, sea fortalecida la Atención Primaria de Salud”, concluyó.