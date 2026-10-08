Minvu abre Llamado Regional D.S.19 para 239 viviendas del Plan Urbano Habitacional Ciudad de los Vientos en Punta Arenas

En una actividad encabezada por el Seremi de Vivienda y Urbanismo de Magallanes, Rodolfo Guajardo, junto a equipos técnicos del Serviu, representantes del Gobierno Regional (GORE) y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), se realizó la presentación oficial del Llamado Regional en Condiciones Especiales del Programa de Integración Social y Territorial (D.S.19).

La convocatoria corresponde a la segunda etapa del Plan Urbano Habitacional (PUH) Ciudad de los Vientos, emplazado en el sector surponiente de Punta Arenas. Esta nueva fase contempla la construcción de 239 soluciones habitacionales dirigidas a familias de sectores vulnerables, emergentes y medios que actualmente cuentan con subsidios asignados en la región.

Financiamiento del GORE y reactivación laboral

Para concretar la ejecución, la gobernadora regional subrogante, Ina Caravantes Hernández, confirmó que el GORE aportará un total de 107.400 UF. Este respaldo económico entregará un subsidio complementario de 600 UF por solución para sectores vulnerables y 400 UF para sectores emergentes y medios, lo que permitirá reducir significativamente los dividendos mensuales de los sectores medios a montos equivalentes a un canon de arriendo.

Por su parte, el presidente regional de la CChC, Cristóbal Bascuñán, destacó el impacto directo del proyecto en la actividad económica y el empleo local, proyectando la creación de cerca de 250 puestos de trabajo directos durante la edificación. Desde el Minvu adelantaron además que, tras esta segunda fase, se proyecta un tercer llamado para el primer semestre del próximo año, consolidando la oferta pública en la capital regional.