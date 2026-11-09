Minvu abre postulaciones a la Tarjeta Banco de Materiales 2.0 para reparar y mejorar viviendas

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) habilitó el proceso de postulación a la Tarjeta Banco de Materiales 2.0 “Tu Casa a Tu Pinta”, programa orientado a la adquisición de insumos de construcción para reparaciones y mejoras en el hogar.

A nivel país, la iniciativa considera un total de 20 mil cupos y contempla montos de hasta 40 UF (aproximadamente 1,6 millones de pesos). La ayuda económica se entrega mediante una tarjeta digital utilizable de forma directa en ferreterías y comercios en convenio con el Serviu, permitiendo financiar arreglos en techumbres, baños, pisos, ventanas y cierres perimetrales.

La convocatoria está dirigida a jefes de hogar mayores de 18 años, con grupo familiar acreditado y tramo del 40% al 90% en el Registro Social de Hogares (RSH). Quienes postulen deben ser propietarios únicos y habitar el inmueble, el cual debe poseer al menos diez años de antigüedad, situarse en una zona urbana de más de cinco mil habitantes y registrar un avalúo fiscal no superior a 2.500 UF. Además, se exige un ahorro mínimo previo de 1 UF o 2 UF, según el tipo de intervención a ejecutar.

El director subrogante del Serviu Magallanes, Homero Villegas Núñez, llamó a las familias del extremo sur a recopilar oportunamente sus antecedentes, precisando que este subsidio cubre exclusivamente materiales y no contempla gastos de mano de obra ni fletes de traslado.

El trámite se realiza en modalidad 100% digital a través del portal oficial www.minvu.cl utilizando ClaveÚnica, proceso que cerrará el próximo 9 de diciembre.