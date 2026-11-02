Municipalidad de Natales alerta crisis sanitaria en Puerto Edén tras cierre de vertedero en Isla Salamandra

La Municipalidad de Natales expresó su profunda inquietud ante la falta de una solución técnica y operativa definitiva para la disposición de los residuos domiciliarios generados en Puerto Edén, luego de que quedara inhabilitado el uso de Isla Salamandra como sitio de acopio y vertedero de basuras.

Desde la casa consistorial advirtieron que el escenario demanda una intervención estatal urgente para prevenir emergencias sanitarias y focos de contaminación ambiental, tomando en cuenta las extremas condiciones de aislamiento geográfico, dependencia marítima y baja conectividad que definen a la apartada localidad de la Provincia de Última Esperanza.

Frente a este cuadro, el municipio demandó una articulación efectiva entre los servicios públicos competentes en las carteras de Salud, Transportes y Telecomunicaciones, Medio Ambiente, sumando a la Empresa Portuaria Austral (EPAustral) y la Secretaría Ejecutiva Regional de Residuos y Economía Circular (SEREC).

Emplazamiento de la alcaldesa Ana Mayorga

La alcaldesa de Natales, Ana Mayorga, instó a los estamentos gubernamentales a asumir compromisos concretos y acelerar las determinaciones operativas: “Hoy tenemos una urgencia que no puede esperar, Puerto Edén necesita saber qué va a pasar con la basura que se genera todos los días, porque no podemos seguir depositándola en Isla Salamandra. No basta con reconocer el daño que se ha producido durante años, tenemos que resolver qué hacemos desde ahora con cada residuo que genera la comunidad”, enfatizó la jefa comunal.

Asimismo, la edil subrayó la necesidad de financiamiento sectorial: “El municipio está disponible para trabajar y coordinarse, pero necesitamos que los organismos competentes del Estado asuman su responsabilidad y tomen decisiones concretas. Puerto Edén tiene una realidad territorial excepcional y requiere una solución a la altura de esa realidad, antes de que enfrentemos una situación sanitaria mucho más compleja“.

Plan de contingencia y remediación ambiental

El planteamiento técnico municipal estipula que el problema no admite la extrapolación de modelos urbanos tradicionales y debe resolverse a través de dos ejes simultáneos de acción:

Gestión de la contingencia diaria: Establecer un plan operativo inmediato que defina el centro de acopio transitorio seguro, las pautas de embalaje y acopio hermético, la frecuencia del retiro marítimo mediante embarcaciones de cabotaje y la estación de disposición final autorizada fuera de la isla. Remediación en Isla Salamandra: Diseñar y ejecutar un programa progresivo para la extracción y traslado de la basura acumulada durante décadas en el islote, con el propósito de mitigar el pasivo ambiental histórico y restaurar el ecosistema insular.

La administración comunal natalina insistió en que la magnitud de los costos logísticos y la complejidad geográfica del canal Messier exigen una política pública con financiamiento sostenido, advirtiendo que la situación de los habitantes de Puerto Edén no resiste nuevas postergaciones.