Municipalidad de Primavera entrega botiquines y kits de monitoreo para salud preventiva en hogares

Con el propósito de afianzar la prevención en salud y otorgar mayores condiciones de autonomía a las familias de la comuna de Primavera, en Tierra del Fuego, el municipio local concretó la entrega de equipamiento médico y suministros de emergencia destinados al cuidado intradomiciliario, focalizado en personas mayores y pacientes con patologías crónicas.

El programa contempló la distribución de botiquines de primeros auxilios equipados para contener emergencias cotidianas menores y promover el autocuidado familiar.

A ello se sumó la entrega de kits de monitoreo preventivo, compuestos por tensiómetros, glucómetros, saturómetros de oxígeno y termómetros digitales. Dichos dispositivos permitirán a los usuarios medir periódicamente sus parámetros vitales dentro de su propio domicilio, evitando traslados recurrentes hacia recintos asistenciales y facilitando la pesquisa oportuna de descompensaciones clínicas.

Capacitación técnica a usuarios y cuidadores

Para garantizar el manejo adecuado del instrumental, la iniciativa contempla talleres prácticos de instrucción a cargo del equipo de salud local, orientados tanto a los beneficiarios directos como a sus cuidadores, abordando la técnica correcta de medición y la lectura básica de los indicadores.

La alcaldesa de la comuna valoró la pertinencia territorial del proyecto frente a las distancias de la provincia: “Nuestro compromiso es acercar soluciones concretas a los hogares. Disponer de estos implementos permite identificar a tiempo cualquier señal de alerta y actuar con rapidez, lo que marca una diferencia sustancial en la calidad de vida de nuestros adultos mayores y enfermos crónicos”, subrayó la jefa comunal.

El plan de abastecimiento sanitario y acompañamiento formativo se ejecutó mediante recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) 8%, asignados por el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena.