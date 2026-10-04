Municipalidad de Primavera inicia rondas rurales de Tenencia Responsable de Mascotas en Tierra del Fuego

Con el objetivo de acercar servicios básicos de salud animal a las zonas más apartadas del territorio, la Municipalidad de Primavera, en la provincia de Tierra del Fuego, dio inicio a sus rondas itinerantes de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía.

Para la ejecución de este programa territorial, la administración municipal dispuso la contratación de un médico veterinario dedicado a realizar atenciones de campo. Las prestaciones incluyen consultas médicas, vacunación, desparasitación, implantación de microchips de identificación y atención de urgencias, respondiendo a la vasta extensión geográfica de la comuna.

Despliegue rural hasta diciembre

La primera jornada del operativo se llevó a cabo en la localidad de Cerro Sombrero, registrando la atención de 19 mascotas más un procedimiento de urgencia. El calendario de despliegue se mantendrá vigente hasta el mes de diciembre, abarcando tanto el radio urbano como puestos rurales y estancias de la zona.

Para este mes de octubre, la programación contempla nuevas atenciones en Cerro Sombrero los días 1 y 16 de octubre, mientras que los días 17 y 18 de octubre los operativos se trasladarán hacia los sectores rurales de Cullen y Catalina. Las autoridades locales enfatizaron que la iniciativa busca consolidar una comunidad más saludable y reforzar el compromiso con la protección animal, informando que las próximas fechas se publicarán periódicamente en los canales municipales.