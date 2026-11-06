Municipalidad de Punta Arenas certificó a 22 cuidadores de personas con dependencia moderada y severa

Un total de 22 vecinos finalizaron con éxito el taller formativo denominado “Herramientas básicas para el cuidado de personas con dependencia moderada y severa”, dictado en la capital regional por la Municipalidad de Punta Arenas a través de su Unidad de Discapacidad.

El ciclo formativo comenzó a mediados de septiembre y se desarrolló a lo largo de siete sesiones teórico-prácticas. La convocatoria reunió a personas mayores de 18 años interesadas en formarse en el rubro, así como a familiares que ya ejercen labores de cuidado de manera no remunerada en sus hogares.

La instrucción estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario de profesionales pertenecientes a la Atención Primaria de Salud (APS) y al Centro de Rehabilitación de la comuna. Durante los módulos se impartieron contenidos sobre primeros auxilios, técnicas de movilización y transferencia, enfermería básica, farmacología, higiene, salud bucal y orientación para postular a beneficios sociales.

La profesional de la Unidad de Discapacidad, Camila Vásquez, resaltó el perfil interdisciplinario del curso, mientras que participantes como Daniel Subiabre y Jeannette Vergara valoraron la utilidad de las maniobras aprendidas para evitar lesiones físicas personales al asistir a pacientes postrados.

Por su parte, el alcalde Claudio Radonich enfatizó la necesidad de apoyar a los entornos familiares frente a cuadros de salud que suelen agravarse con el paso del tiempo. “Además del trabajo de ‘Punta Arenas Te Cuida’, impulsamos estos cursos para que las familias cuenten con preparación en maniobras básicas, cuidados de higiene y redes de apoyo, evitando que enfrenten este proceso en soledad”, sostuvo la autoridad comunal.

Esta capacitación complementa la cobertura municipal que actualmente asiste a más de 1.300 personas en situación de dependencia y a sus cuidadores mediante atenciones domiciliarias regulares, buscando mitigar el desgaste físico y emocional que experimentan quienes asumen estas tareas.