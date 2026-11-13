Municipalidad de Punta Arenas licita proyecto por más de $2.490 millones para renovar 10 áreas verdes en el sector poniente

La Municipalidad de Punta Arenas abrió una licitación pública por más de $2.490 millones para renovar 10 áreas verdes ubicadas principalmente en el sector norponiente de la ciudad. El proyecto se enmarca en el Plan Maestro de Áreas Verdes comunal e intervendrá más de 7.000 metros cuadrados de espacio público.

El director de Obras Municipales, Álex Saldivia, explicó que el proceso administrativo ya está en marcha y detalló sus etapas clave: “Es un proyecto que ya se encuentra en licitación, debiéramos estarlo abriendo dentro del mes de diciembre, los primeros días de diciembre. Es un proyecto que va por aproximadamente 2.500 millones de pesos y la intervención de 10 áreas verdes en el sector poniente sobre todo”.

Barrios beneficiados y plazos de ejecución

Según precisó la autoridad municipal, las mejoras abarcarán diversos conjuntos residenciales de la capital regional: “En los barrios, por ejemplo, como La Concepción, José Grimaldi, Dintrans, Aures, Brisas de Agostini, Alfredo Lorca, Villa Selva, ahí y Barrio Sur también, vamos a hacer la intervención de estas áreas verdes”.

Respecto al inicio de faenas, Saldivia proyectó comenzar durante el verano si el proceso recibe ofertas válidas: “Esperamos comenzar los trabajos en enero del próximo año, si la licitación va bien, digamos, y llegan oferentes para poder realizar los trabajos. Así que la idea es esa, ojalá pudiéramos en el fondo tener ya el trabajo en enero, y desde enero serían aproximadamente 18 meses para concluirlo”.

Detalles técnicos de la renovación

El diseño técnico del proyecto considera una intervención integral que incluye: