TotalEnergies desiste de megaproyecto de hidrógeno H2 Magallanes y reabre debate sobre viabilidad de la industria

TotalEnergies anunció su decisión de desistir del proyecto H2 Magallanes, considerada la iniciativa de producción de hidrógeno y amoníaco verde de mayor envergadura proyectada para la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Según explicó la compañía, las condiciones de mercado y la demanda por moléculas verdes no han evolucionado lo suficiente para asegurar contratos de compraventa de largo plazo económicamente viables. A ello se suma que los costos de los equipos no disminuyeron según lo previsto, tornando inviable una inversión de esa escala.

La iniciativa contemplaba instalarse en la comuna de San Gregorio e incluía más de 600 aerogeneradores, una planta industrial de amoníaco, un puerto, una planta desaladora y cinco Data Centers. Debido a su cercanía con zonas de alto valor ecológico —como el Parque Nacional Pali Aike y el Sitio Ramsar Bahía Lomas—, el proyecto recibió cerca de 1.900 observaciones ciudadanas durante su evaluación ambiental por brechas en las líneas de base e impactos acumulativos.

Llamado a la prudencia desde la sociedad civil

Tras conocerse el retiro del proyecto, el Panel Ciudadano sobre Hidrógeno en Magallanes —instancia que participó activamente en la tramitación ambiental formulando observaciones— señaló que este desenlace confirma las advertencias planteadas desde el inicio sobre las brechas de información y las incertidumbres reales de la industria.

“La decisión comunicada por TotalEnergies confirma que las condiciones tecnológicas, ambientales y de mercado, la demanda y los costos de producción eran —y siguen siendo— factores determinantes para la viabilidad de una iniciativa de esta magnitud”, indicó la agrupación.

La organización enfatizó que las expectativas de inversión y empleo no deben reemplazar las evaluaciones rigurosas ni la planificación territorial responsable. “Las promesas de grandes inversiones, empleo y dinamización económica deben comunicarse con responsabilidad, considerando que se trata de iniciativas sujetas a condiciones de mercado y a incertidumbres que no pueden darse por resueltas”, concluyó el panel, reiterando la necesidad de resguardar los ecosistemas australes con una mirada de largo plazo.