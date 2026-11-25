Con la participación de 160 personas, entre vecinos con discapacidad, cuidadores y familiares, la Municipalidad de Punta Arenas desarrolló una nueva salida del programa Turismo Inclusivo con destino a la Reserva Nacional Laguna Parrillar.

La jornada, organizada por la Unidad de Discapacidad del municipio, contempló el traslado gratuito de ida y regreso desde el centro de la capital regional, ofreciendo una tarde de recreación, convivencia y contacto directo con la naturaleza.

Desde la casa edilicia resaltaron que este despliegue permite acercar el patrimonio natural de la zona a quienes enfrentan mayores barreras de acceso, dando continuidad a la reciente excursión efectuada al Parque Nacional Pali Aike.

La convocatoria integró tanto a los asistentes habituales de los talleres anuales de la unidad como a su entorno cercano, permitiendo que muchos participantes conocieran por primera vez este entorno natural próximo a la ciudad, fortaleciendo la participación social bajo un enfoque de derechos.