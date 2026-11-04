Municipalidad de Punta Arenas repara 17 hoyos críticos y anuncia intervención en avenida Colón y calle Balmaceda

La Municipalidad de Punta Arenas mantiene en plena ejecución su plan comunal de bacheo de emergencia, iniciativa que comenzó el pasado 27 de octubre a través del Departamento de Operaciones, dependiente de la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres.

Al realizar un balance preliminar de las intervenciones viales en la capital regional, la directora del área, Sonia Vargas, informó que “hasta el momento nosotros llevamos una cantidad de 17 baches intervenidos en diferentes puntos de la ciudad”, remarcando que el despliegue técnico ha focalizado sus recursos en reparar aquellos desniveles de mayor profundidad que representan un peligro latente para la seguridad de conductores y peatones.

Intervenciones hacia el sector costero

En cuanto al cronograma de faenas programado para el transcurso de esta semana, los equipos operativos concentran sus esfuerzos en arterias de alto tránsito orientadas hacia la costanera del Estrecho.

“Durante estos días esperamos continuar con avenida Colón, llegando a Costanera, que es Colón-Jorge Montt y Colón-Quillota, que están también en una condición bastante complicada, así que también vamos a intervenir esos sectores”, puntualizó Vargas sobre las zonas priorizadas.

Coordinación con el transporte público en calle Balmaceda

Para los próximos días y durante el fin de semana, la planificación municipal trasladará las cuadrillas hacia los corredores por donde transita el transporte mayor y menor de pasajeros, sumando trabajos en calle Balmaceda, en el tramo comprendido entre Avenida España y José Nogueira.

Sobre esta etapa, la autoridad municipal explicó que “vamos a continuar con los sectores donde pasa la locomoción colectiva para poder coordinar directamente con ellos también e informarles cuáles vías vamos a mantener para no interrumpir más que nada ni complicar el tránsito normal de los vehículos”, buscando mitigar atochamientos en los horarios punta.

Finalmente, la titular de Gestión del Riesgo enfatizó que el ritmo de ejecución de las mezclas asfálticas dependerá de las variables meteorológicas de la zona austral: “Vamos avanzando como comunidad y como institución, tal como se había comprometido, y esperamos que las condiciones climáticas nos acompañen como para poder continuar con el bacheo”, concluyó.