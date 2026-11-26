En una ceremonia cargada de identidad patagónica, la Municipalidad de Río Verde conmemoró sus 45 años de historia institucional junto a autoridades regionales, concejales, funcionarios y vecinos del campo y del mar.

Durante su discurso, la alcaldesa Tatiana Vásquez Barrientos presentó un balance marcado por la transparencia y la captación de recursos externos para fortalecer la calidad de vida en este territorio rural e insular. Entre los hitos destacó las mejoras en la Posta Rural “Germán Saldivia” financiadas por el Servicio de Salud Magallanes —incluyendo el recambio completo de piso y equipamiento clínico—, la entrega de tensiómetros y glucómetros para adultos y la cicletada “Pedalea y Aprende” junto a la Escuela G-33 Bernardo de Bruyne.

Asimismo, resaltó la adquisición de un camión multipropósito con recursos del Royalty Minero para emergencias climáticas y mantención de caminos, la pronta inauguración de la Clínica Veterinaria Móvil para animales mayores y menores, y la continuidad de capacitaciones y procesos de nivelación escolar.

Defensa de las Becas Municipales

Uno de los pasajes centrales estuvo dedicado a las Becas Municipales, actualmente en pausa mientras el municipio subsana observaciones formuladas por la Contraloría Regional de Magallanes. Al respecto, la jefa comunal defendió la realidad geográfica y educacional de la comuna.

“Hoy la Contraloría nos exige acreditar que el estudiante resida y habite en nuestro territorio, pero en la práctica eso resulta materialmente imposible si se entiende como una permanencia diaria y permanente: en Río Verde no existen proyectos habitacionales, nuestra Escuela Bernardo de Bruyne solo imparte educación parvularia y básica multigrado, y es imposible que un alumno pueda permanecer viviendo en el lugar de trabajo de sus padres, como son las estancias, pontones o centros de cultivo que operan bajo sistemas de turnos cerrados. Por eso, nuestros jóvenes deben trasladarse fuera de la comuna para cursar la enseñanza media o superior por estricta necesidad, sin dejar jamás de ser hijos e hijas de Río Verde. Estamos trabajando firmemente en este reglamento para que se reconozca esta realidad y nuestros estudiantes recuperen pronto el apoyo que merecen”, enfatizó Vásquez.

Gimnasio Municipal y reconocimientos comunitarios

De igual forma, confirmó que tras superar problemas técnicos y administrativos heredados de la gestión anterior respecto al emplazamiento de la obra, y acatando el pronunciamiento de Contraloría que ordenó continuar los trabajos para resguardar la inversión pública, el Gimnasio Municipal se encuentra ad-portas de su inauguración.

La jornada concluyó con un reconocimiento a vecinos de los sectores Norte y Sur de Isla Riesco y del continente, además de un funcionario municipal, por su compromiso solidario y colaboración permanente en las actividades comunitarias y en el apoyo a la labor de la Posta Rural.