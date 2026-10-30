Nuevo subsidio habitacional Tramo 4 dispondrá de 200 cupos en Magallanes con aporte estatal de hasta 550 UF

En el marco del lanzamiento a nivel país del nuevo Tramo 4.000 (o Tramo 4) del Subsidio DS1 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena contará con una cuota de 200 cupos dentro de la primera convocatoria nacional, la cual considera 2.500 cupos regulares anunciados por el ministro de la cartera, Iván Poduje Capdeville.

La iniciativa, presentada en las faenas del conjunto Reserva Magallanes, incorpora condiciones diferenciadas para la zona austral con el fin de contrarrestar el impacto del flete y los mayores costos constructivos del territorio: mientras en el resto del país el subsidio financia inmuebles de hasta 4.000 UF con un beneficio de 400 UF, en Magallanes el valor máximo de la vivienda se elevó a 4.500 UF, acompañado de un aporte fiscal directo de 550 UF.

El seremi de Vivienda, Rodolfo Guajardo Barría, destacó el alcance del programa: “Aborda un segmento que por largo tiempo careció de opciones dentro del sistema de apoyo estatal”, subrayando que la asignación permitirá a las familias optar por proyectos de diversas empresas locales, tales como Socovesa, Axis y Salfa.

En esa línea, el seremi de Gobierno, Ángel Roa, vinculó la medida con la reactivación económica austral y la agenda del Ejecutivo encabezado por el presidente José Antonio Kast: “Este programa responde al compromiso de apoyar a la clase media, ampliando el stock inmobiliario accesible en la zona desde un 19% hasta un 45%, lo que dinamizará la economía local y la generación de empleo”.

Fechas, requisitos y oferta habitacional

Desde el Serviu regional, la profesional Vanessa Higuera Vera detalló los plazos y vías para formalizar la postulación:

Trámite presencial: del 17 al 27 de noviembre en las oficinas de Serviu en Punta Arenas (Croacia 722) y Puerto Natales (Ladrilleros 516).

Trámite web: del 18 al 27 de noviembre hasta las 16:00 horas a través del portal oficial del Minvu.

Para acceder al proceso, los postulantes deben acreditar un ahorro mínimo de 200 UF (aproximadamente 8,2 millones de pesos) depositado al 30 de octubre de 2026 en la libreta para la vivienda, además de cédula de identidad vigente y acreditación de discapacidad, en caso de corresponder.

El mercado inmobiliario regional confirmó la disponibilidad inmediata de proyectos compatibles. Heidi Bórquez, ejecutiva de ventas de Inmobiliaria Socovesa en Punta Arenas, ratificó la existencia de unidades de tres dormitorios y tres baños bajo la norma técnica, además de 85 viviendas proyectadas bajo el tope de 4.500 UF, explicando que la adquisición conjuga la aprobación del crédito hipotecario bancario con el subsidio de 550 UF.

A nivel central, el plan considera 2.500 cupos para nuevos postulantes y otros 2.500 para la homologación de subsidios previamente adjudicados, apoyándose en garantías estatales como el Fogaess y la habilitación de suelo fiscal para apuntalar el dinamismo del sector en regiones extremas.